Accordo tra Lufthansa e Ita Airways in stallo: ecco i motivi

La partnership tra Ita Airways e il colosso dell’aviazione tedesca Lufthansa attraversa un momento di forte tensione. Il punto di rottura è emerso quando Lufthansa ha avanzato una proposta inattesa: una revisione al ribasso dell’investimento previsto per la seconda fase di acquisizione.

La risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano è stata categorica: nessuna disponibilità a modificare i termini economici dell’accordo.

Questa impasse si verifica in un momento cruciale, proprio mentre le parti stavano finalizzando gli accordi richiesti dalla Commissione Europea per garantire la concorrenza nel settore. Bruxelles aveva infatti dato il suo benestare condizionato all’operazione da 325 milioni di euro per il 41% di Ita, subordinandolo a specifiche misure anti-monopolio.

Il piano originale prevedeva un percorso graduale: dopo l’acquisizione iniziale del 41%, Lufthansa avrebbe dovuto rilevare un ulteriore 49% entro fine 2025, completando l’acquisizione con il restante 10% tra il 2028 e il 2029, per un investimento totale di 829 milioni di euro.

Per soddisfare le richieste dell’UE, erano stati raggiunti accordi con EasyJet per la cessione di slot a Linate, mentre Air France e British Airways avrebbero gestito alcune rotte intercontinentali tramite i loro hub. Tuttavia, la recente richiesta di Lufthansa di rivedere i termini economici, motivata dall’andamento del quarto trimestre 2024, rischia ora di far naufragare l’intera operazione, mettendo in discussione più di un anno e mezzo di negoziati.