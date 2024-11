Accordo storico per il trasporto gratuito dei militari in Veneto

Un accordo innovativo per il trasporto pubblico

Oggi, a Venezia, è stato siglato un accordo tra la Regione del Veneto, l’Esercito italiano e Trenitalia, che permetterà ai militari in divisa di viaggiare gratuitamente sui treni regionali. Questa iniziativa, presentata presso Palazzo Balbi, rappresenta un passo significativo verso il miglioramento della sicurezza pubblica e il supporto ai pendolari. Il presidente della Regione, Luca Zaia, ha definito questa giornata come “storica”, sottolineando l’importanza di garantire il trasporto gratuito ai militari, che contribuirà a una maggiore percezione di sicurezza per tutti i viaggiatori.

Maggiore sicurezza per i pendolari

Il presidente Zaia ha evidenziato che i militari, identificabili e obbligati a indossare la divisa a bordo, svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire un’azione di deterrenza contro eventuali aggressioni. Questo accordo arriva in un momento critico, considerando le oltre 250 aggressioni registrate in Italia nell’ultimo anno, di cui circa trenta solo in Veneto. La presenza dei militari sui treni non solo offre un supporto tangibile ai pendolari, ma contribuisce anche a creare un ambiente di viaggio più sicuro e sereno.

Un’iniziativa a favore della comunità

Il generale di Corpo d’Armata Maurizio Riccò, comandante delle Forze Operative Nord dell’Esercito, ha sottolineato gli effetti positivi di questa iniziativa, che non solo migliora la sicurezza, ma promuove anche una maggiore collaborazione tra le forze armate e la comunità. I militari, infatti, non saranno solo passeggeri, ma diventeranno parte attiva del sistema di trasporto pubblico, contribuendo a una maggiore tranquillità per tutti gli utenti. Questo accordo rappresenta un esempio di come le istituzioni possano lavorare insieme per il bene della società.