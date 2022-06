Acli: Mattarella, 'Giovanni Bianchi figura limpida e punto riferimento'

Roma, 25 giu. (Adnkronos) – "In occasione del convegno delle Acli a Milano in ricordo di Giovanni Bianchi, desidero esprimere il mio apprezzamento per l’iniziativa. Giovanni Bianchi è stato un instancabile animatore sociale, un finissimo intellettuale, che mise la sua fede, la sua cultura e la sua passione al servizio della società e delle istituzioni del nostro Paese.

La sua limpida figura e il suo impegno esemplare rappresentano un sicuro punto di riferimento per le giovani generazioni e di sollecitazione per chi è impegnato nelle istituzioni". Lo scrive il Presidente della Repubblica, in un messaggio inviato al presidente delle Acli Lombardia, Martino Troncati.