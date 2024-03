Acqua, Pichetto Fratin: razionalizzare sistema idrico

Roma, 26 mar. (askanews) – “Il cambiamento climatico ha tutta una serie di conseguenze. Piove un quarto o un quinto di giorni in meno ma la quantità di acqua è sempre la stessa e di conseguenza si alternano siccità e alluvioni. Questo ci ha fatto prendere coscienza che sono 50 anni che non creiamo bacini di raccolta, che raccogliamo solo l’11 per cento dell’acqua piovana, che abbiamo un sistema idrico degli acquedotti con una dispersione enorme, oltre il 40 per cento. E che quindi è necessario razionalizzare il sistema idrico anche come enti gestori, e stiamo andando avanti, affinchè siano più forti e robusti per poter intervenire. Poi c’è tutto un fronte educativo sull’utilizzo dell’acqua. Compresi i sistemi di utilizzo sia industriale sia agricolo. Tante azioni da mettere in campo sia come Stato sia come sviluppo dell’economia”.

Lo ha detto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione del convegno “Acqua e Agricoltura: rapporti sostenibili. Efficientamento idrico, digitalizzazione ed economia circolare”.