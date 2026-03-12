Addio a Enrica Bonaccorti, un mese fa l'ultima intervista in tv

(Adnkronos) - Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, dopo una battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. L'ultima apparizione in tv risale esattamente a un mese fa, 12 febbraio, quando era stata ospite a La volta buona, programma di Rai1 condotto da Cat...

Enrica Bonaccorti è morta oggi, giovedì 12 marzo, dopo una battaglia contro il tumore al pancreas, diagnosticato lo scorso settembre. L’ultima apparizione in tv risale esattamente a un mese fa, 12 febbraio, quando era stata ospite a La volta buona, programma di Rai1 condotto da Caterina Balivo. “Me lo dico da sola. Come sto? Sto bene”, aveva detto la conduttrice parlando delle sue condizioni di salute.

La conduttrice aveva raccontato di trascorrere le sue giornate lavorando sulla sua autobiografia: “Scrivere mi riempie la vita in modo meraviglioso, è l’unica cosa che faccio in questo momento. Racconto la mia vita ed è un lavoro che consiglio a tutti perché apre la mente su se stessi”.

Bonaccorti si era commossa parlando del forte legame con la mamma Titti, scomparsa nel 2003, e quello con la figlia Verdiana, che in questi ultimi mesi non l’ha mai lasciata da sola. “Io non sono stata una mamma perfetta, rimpiango di non aver fatto alcune cose con mia figlia. A causa di alcuni impegni non potevo nemmeno accompagnarla a scuola. Cose piccole di vita quotidiana, ma se potessi tornare indietro rimedierei”, aveva raccontato.

Lo scorso settembre Bonaccorti aveva rivelato sui social di essere malata. Con un post su Instagram, la conduttrice aveva rivelato la diagnosi di tumore facendo riferimento nel messaggio anche a Eleonora Giorgi, morta a marzo all’età di 71 anni per un cancro al pancreas. “E’ da tanto che non ci sentiamo e non ci vediamo, né qui né in televisione”, aveva scritto la 75 anni, nel messaggio abbinato alla foto che la ritrae su una sedia a rotella, spinta dalla figlia Verdiana.

“Sono 4 mesi che mi sono nascosta anche con gli amici più cari, senza rispondere, senza richiamare, come se il mio non esserci facesse scomparire quel che invece c’è… mi scuso con tutti, fino a oggi mi sono bloccata nell’assenza, ma l’avevo sempre detto: se mi succedesse la stessa cosa di Eleonora, non sarei mai capace di affrontarla come lei”, aveva aggiunto. “E infatti non so cosa dire, tranne che è successa. Ma siamo all’inizio, e ora che sono riuscita a dirvelo, mi sento già più forte. Non farò più lo struzzo, ora ho voglia di volare di nuovo insieme a voi”, concludeva il messaggio.

Lo scorso 25 gennaio è stata ospite a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin dove aveva raccontato che il suo tumore al pancreas non si era ridotto. “Speravo che andasse meglio, ho ripreso a fare la chemio perché non era cambiato molto. Ci sono giorni in cui va bene e giorni in cui va molto male, ma devo andare avanti così”, aveva spiegato Bonaccorti.

Il tumore non era più operabile: “Fra qualche mese devo rifare le analisi e sperare di poter essere operata”, aveva aggiunto la conduttrice.

A Mara Venier, ospite a Domenica In, aveva raccontato le sue speranze: “Non sono pessimista, voglio essere ottimista: la medicina è andata molto avanti in questo settore. Trasmetto leggerezza? Esternamente, dentro di me sono molto melanconica di natura”, ha aggiunto.

