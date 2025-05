Addio a Nicola Grauso, pioniere dell'informazione digitale in Italia

Addio a Nicola Grauso, pioniere dell'informazione digitale in Italia

La scomparsa di Nichi Grauso segna la fine di un'era per l'informazione in Italia.

Un innovatore dell’informazione

Nicola Grauso, noto come Nichi, è scomparso all’età di 76 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama dell’informazione italiana. Grauso è stato un vero e proprio pioniere, avendo contribuito in modo significativo alla modernizzazione dei media nel nostro paese. La sua carriera è iniziata nel 1975 con la fondazione di Radiolina, una delle prime radio private in Italia, che ha aperto la strada a una nuova era di libertà di espressione e informazione.

Il salto nella televisione e nella carta stampata

Successivamente, Grauso ha lanciato Videolina, la prima televisione privata sarda, sfidando il monopolio della Rai e portando un’informazione più vicina ai cittadini. Dieci anni dopo, ha ampliato la sua influenza nel settore dell’informazione cartacea con l’acquisto de L’Unione Sarda, un quotidiano che ha saputo adattarsi ai tempi moderni, diventando uno dei primi in Europa a lanciarsi online. Nel 1994, grazie alla sua visione, nacque unionesarda.it, un passo fondamentale per l’informazione digitale in Italia.

Il pioniere di Internet in Italia

Negli anni ’90, Grauso ha creato Video On Line, il primo internet provider globale italiano, con l’ambizione di portare il web anche nei luoghi più remoti del mondo. La sua iniziativa ha avuto un impatto notevole, permettendo a molte persone di accedere a informazioni e risorse online. La sua passione per l’innovazione non si è fermata qui; negli anni Duemila, si è trasferito in Polonia, dove ha continuato a investire nel settore dei media, fondando l’emittente televisiva Polonia 1 e acquistando il quotidiano Zycie Warszawy.

Un impegno per la comunità e la sanità

Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Grauso è stato anche attivamente coinvolto nella politica. Nel 1997 ha fondato il Nuovo Movimento e si è candidato come consigliere regionale, oltre a tentare la corsa a sindaco di Cagliari nel 1998. Negli ultimi anni, ha parlato apertamente della sua malattia e ha denunciato le carenze della sanità sarda, sottolineando l’importanza di difendere la propria terra con rigore e serietà. Le sue parole risuonano ancora oggi, invitando a una riflessione profonda sulla direzione che sta prendendo l’informazione e la società.

Un’eredità duratura

Con la morte di Nicola Grauso, l’Italia perde un protagonista fondamentale della sua storia recente. La sua eredità vive nei progetti che ha creato e nell’ispirazione che ha lasciato a chi continua a guardare avanti. La sua visione di una rete liberatoria e accessibile a tutti rimane un obiettivo da perseguire, mentre il suo impegno per un’informazione di qualità e per la comunità rappresenta un esempio da seguire. Nichi Grauso non sarà dimenticato, e il suo impatto sull’informazione italiana continuerà a influenzare le generazioni future.