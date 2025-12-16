In Messico, un aereo privato precipita vicino all’aeroporto di Toluca, scatenando un incendio e causando numerose vittime. L’incidente riaccende l’allarme sulla sicurezza dei voli privati nel Paese.

Aereo precipita nei pressi dell’aeroporto di Toluca: indagini in corso

Nelle scorse ore, un violento boato ha scosso la zona vicino all’aeroporto internazionale di Toluca, seguito da una colonna di fumo nero visibile a grande distanza.

Un jet privato in fase di avvicinamento si è schiantato in un’area industriale alla periferia della città, generando un incendio che ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco e delle squadre di emergenza.

Testimoni hanno descritto la scena come un’esplosione seguita dalle fiamme, mentre l’area circostante è stata isolata per garantire la sicurezza e proteggere gli impianti industriali vicini. L’aereo, partito da Acapulco e diretto a Toluca, avrebbe tentato un atterraggio di emergenza su un campo da calcio, senza però riuscirvi, finendo per colpire il tetto di un capannone contenente serbatoi di carburante e gas.

“Anche bambini!”, aereo precipita in Messico: è strage

L’incidente ha causato un bilancio drammatico. Secondo Adrián Hernández, coordinatore della Protezione civile dello Stato, a bordo del velivolo viaggiavano otto passeggeri e due membri dell’equipaggio, e non ci sarebbero sopravvissuti. Secondo le autorità locali, tra le vittime si contano anche tre bambini di 2, 4 e 9 anni, e circa 130 persone sono state evacuate dalle strutture vicine per precauzione.

Le operazioni di soccorso si sono concentrate sul contenimento dell’incendio e sul recupero dei corpi, mentre l’aeroporto ha registrato ritardi e deviazioni di voli. Le cause dell’incidente sono ancora oggetto di accertamenti da parte dell’Agenzia Federale per l’Aviazione Civile e degli altri enti competenti, che stanno analizzando comunicazioni e dati di volo per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo durante l’avvicinamento.