Incidente aereo in India: oltre 290 le persone coinvolte, confermate finora 204 vittime. Solo due sarebbero i sopravvissuti.

Un grave incidente aereo ha sconvolto l’India: un Boeing 787 Dreamliner è precipitato pochi minuti dopo il decollo dall’aeroporto internazionale di Ahmedabad. A bordo si trovavano 242 persone. Secondo le autorità, al momento sono stati recuperate 204 vittime, mentre solo due passeggeri sarebbero sopravvissuti alla tragedia.

India, incidente aereo: sarebbero due i sopravvissuti

Il commissario di polizia di Ahmedabad, GS Malik, ha comunicato all’agenzia di stampa ANI che è stato individuato un passeggero sopravvissuto all’incidente aereo dell’Air India. Ha spiegato che la polizia ha trovato un superstite nel posto 11A e che un altro sarebbe attualmente ricoverato in ospedale e sotto cura.

Il governo britannico, tramite un portavoce di Downing Street (No10), non avrebbe confermato le notizie diffuse a livello locale riguardo a un secondo cittadino britannico sopravvissuto all’incidente aereo, sottolineando che la situazione è ancora in evoluzione.

Vishwash Kumar Ramesh, uno dei passeggeri a bordo del volo Air India precipitato ad Ahmedabad subito dopo il decollo, è stato identificato come uno dei miracolati sopravvissuti.

India, incidente aereo: 204 vittime confermate, si temono oltre 290 morti

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali riguardo alle cause dell’incidente. A bordo del velivolo si trovavano circa 242 persone, tra cui 230 passeggeri, 2 piloti e 10 membri dell’equipaggio di cabina. Tra i passeggeri, 169 erano cittadini indiani, 53 britannici, uno canadese e sette portoghesi. Il Ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, ha assicurato che non risultano italiani coinvolti nell’incidente.

Il commissario di polizia di Ahmedabad, G S Malik, ha confermato che 204 persone hanno perso la vita nel disastro del volo Air India. Tutti i corpi sono stati trasferiti per l’esame autoptico. Tuttavia, il bilancio complessivo delle vittime potrebbe arrivare a 290, poiché l’aereo è caduto in una zona residenziale, colpendo anche un dormitorio per studenti, causando ulteriori decessi tra la popolazione a terra.

L’Associazione medica indiana ha inoltre confermato la morte di tre studenti MMBS nell’incidente di Ahmedabad. Circa 45 studenti sono ricoverati in ospedale e versano in condizioni stabili.