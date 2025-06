Aereo Air India precipita in pista ad Ahmedabad: più di 200 persone a bordo

Un grave incidente ha coinvolto un aereo di linea Air India all’aeroporto di Ahmedabad, dove il velivolo è precipitato durante la fase di decollo. A bordo si trovavano oltre 200 persone. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto si sono sprigionate fiamme e una densa colonna di fumo nero. Al momento non è ancora chiara la causa dell’incidente.

Un Boeing 787 Dreamliner della compagnia Air India, decollato dall’aeroporto di Ahmedabad e diretto a Londra, è precipitato pochi minuti dopo il decollo nei pressi della località di Meghani. Al momento non si conoscono le condizioni delle persone a bordo.

Secondo quanto riportato dal Times of India, l’impatto è avvenuto poco dopo la partenza. Dal luogo dell’incidente si è sollevata una densa colonna di fumo scuro, visibile anche a chilometri di distanza. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, tra cui mezzi dei vigili del fuoco e numerose ambulanze.

Non sono ancora stati diffusi dati ufficiali riguardo al numero di vittime né dettagli sulla dinamica dello schianto. A bordo del velivolo si trovavano oltre 200 passeggeri, più l’equipaggio.

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025. At this moment, we are ascertaining the details and will share further updates at the earliest on https://t.co/Fnw0ywg2Zt and on our X handle (https://t.co/Id1XFe9SfL).

