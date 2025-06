Un aereo di linea con 242 persone a bordo è precipitato in India, provocando una strage. Secondo le prime informazioni della polizia, si pensava non ci fossero superstiti, ma le ultime notizie confermano il ritrovamento di un uomo vivo, soccorso dai primi team di emergenza. Le autorità stanno indagando sulle cause della tragedia.

L’incidente di Air India rappresenta il primo caso di sinistro per un Boeing 787 Dreamliner, come riportato da alcuni media americani. Il velivolo era stato consegnato alla compagnia aerea nel 2014, secondo FlightRadar24.

Lo schianto ha nuovamente posto sotto i riflettori Boeing: secondo Cnbc, non è escluso che anche le autorità statunitensi si rechino in India per partecipare alle indagini. Lo scorso anno, un ex ingegnere della Boeing aveva chiesto il fermo di tutti i Dreamliner durante un’audizione al Congresso, ma l’azienda aveva smentito le accuse, riaffermando la fiducia nel proprio aeromobile.

Un velivolo della compagnia Air India, un Boeing 787 Dreamliner, è precipitato nei pressi dell’aeroporto di Ahmedabad appena cinque minuti dopo il decollo questa mattina, schiantandosi su una zona residenziale. Il capo della polizia di Ahmedabad, G.S. Malik, riferisce che almeno 50 studenti di Medicina sono stati ricoverati in ospedale dopo che l’aereo ha colpito in pieno la sala da pranzo del residence in cui alloggiavano. Inoltre, al momento si conterebbero 5 dispersi e 2 studenti in terapia intensiva.

A bordo si trovavano 242 persone, inclusi i due piloti e dieci assistenti di volo. In un primo momento, il capo della polizia locale aveva dichiarato che non vi erano sopravvissuti: tutte le persone a bordo erano decedute. Tuttavia, in seguito è emersa una notizia inattesa: un passeggero, quello seduto al posto 11A, è stato ritrovato vivo.

Il commissario di polizia di Ahmedabad, GS Malik, ha riferito all’agenzia di stampa Ani che la polizia ha trovato un sopravvissuto al posto 11A. Ha aggiunto di non poter ancora fornire informazioni precise sul numero delle vittime, sottolineando che il bilancio potrebbe salire, poiché l’aereo è precipitato in un’area residenziale. Al momento, il conteggio ufficiale dei corpi recuperati è di 204.

Mentre i familiari dei passeggeri del volo Air India continuano ad affluire numerosi all’Ospedale Civile di Asarwa, ad Ahmedabad, nella speranza angosciante di ricevere notizie sui propri congiunti, in un letto del reparto di medicina generale è ricoverato Vishwash Kumar Ramesh, 40 anni, che afferma di essere l’unico superstite dell’incidente aereo.

“Trenta secondi dopo il decollo, c’è stato un forte rumore e poi l’aereo si è schiantato . È successo tutto così in fretta. Quando mi sono alzato, c’erano corpi intorno a me. Ero spaventato. Mi sono alzato e sono corso. C’erano pezzi dell’aereo intorno a me. Qualcuno mi ha afferrato, mi ha fatto salire su un’ambulanza e mi ha portato in ospedale”, ha raccontato al Hindustan Times Vishwash.

Ajay, il fratello, era seduto in un’altra fila. Ha raccontato che avevano visitato Diu insieme e che viaggiavano sullo stesso volo, ma ora di lui non ci sono più notizie.

