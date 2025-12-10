Alcuni attimi di terrore si sono consumati lunedì pomeriggio a Merritt Island, Florida, quando un piccolo velivolo ha dovuto effettuare un atterraggio d’emergenza. Stando alle prime ricostruzioni, l’equipaggio avrebbe segnalato un grave problema tecnico che aveva reso inevitabile la manovra, come riportato da Thesocialpost.it.

Aereo si schianta su un’auto in un atterraggio di emergenza

Si tratta del Beechcraft 55, decollato per un volo di istruzione, che avrebbe cominciato a perdere potenza poco dopo il decollo. A seguito delle comunicazioni con le autorità aeronautiche, che hanno identificato la situazione come critica, il pilota è stato costretto a tentare un atterraggio di emergenza lungo l’Interstate-95. Sull’aereo c’erano due uomini di 27 anni, entrambi rimasti miracolosamente illesi. Nell’atterraggio di emergenza, il velivolo ha però dovuto terminare la sua corsa contro un’automobile in transito, una Toyota Camry guidata da una donna di 57 anni, rischiando di trasformare l’incidente in una tragedia. Lei stessa, pur colpita dallo schianto, ha riportato solo ferite lievi ed è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti necessari.

Florida, aereo si schianta su un’auto: non ci sono vittime

Secondo la Federal Aviation Administration (FAA), l’aereo ha subito una “perdita di potenza in entrambi i motori”, il che ha reso inevitabile l’atterraggio lungo la strada. La manovra del pilota avrebbe evitato conseguenze peggiori, nonostante la violenza dello schianto. Tutto si è consumato nel giro di minuti, in cui il rischio di una tragedia è stato reale. Eppure, nonostante il coinvolgimento dell’auto in transito, miracolosamente non ci sono state vittime.