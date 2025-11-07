Prosegue lo shutdown in America con centinaia di voli cancellati, mentre è scontro fra Trump e Mamdani

Il presidente americano Donald Trump avrebbe chiesto agli Usa di revocare le sanzioni contro il regime degli ayatollah. “Sono aperto ad ascoltare questa richiesta: vedremo cosa succederà, ma lo farei volentieri”, avrebbe affermato il presidente.

Prosegue lo shutdown in America: centinaia di voli a rischio cancellazione

Intanto, come riporta Tgcom24.mediaset.it, in America sta proseguendo “lo shutdown più lungo della storia”, che potrebbe essere in grado di portare alla cancellazione di centinaia di voli a novembre e di causare disagi a milioni di americani.

Sembrano non accennare a placarsi poi le tensioni fra Stati Uniti e Cina sul tema dei dazi. Stando a quanto riferito da Pechino, leader mondiale delle tecnologie verdi, il mondo “deve rimuovere le barriere commerciali e garantire il libero flusso di prodotti green di qualità” per poter affrontare il cambiamento climatico.

New York, il nuovo sindaco Mamdani pronto per una battaglia legale contro Trump

Il nuovo sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha annunciato inoltre di voler agire il più velocemente possibile per proteggere la città dalle politiche dell’amministrazione Trump. Il primo cittadino della Grande Mela ha spiegato di essere già al lavoro con il suo team, pronto per l’organizzazione di una struttura legale imponente: 200 avvocati intenti a difendere la città in tribunale. Il presidente avrebbe bollato Mamdani come “comunista antisemita“.