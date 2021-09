Aeroporti: in Regione Lombardia confronto su strategie sviluppo Malpensa

Milano, 20 set. (Adnkronos) – Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha presieduto a Palazzo Lombardia l'incontro sulle strategie di sviluppo dell'area di Malpensa tra Regione, Sea, amministrazioni ed enti del territorio per affrontare i problemi e le opportunità più rilevanti e cercare una soluzione condivisa.

Lo spunto è la presentazione del Masterplan 2035 dello scalo, che dovrà essere presentato entro la metà di ottobre ed essere approvato dal ministero della Transizione ecologica. Quattro le principali tematiche: sviluppo green, infrastrutture, programmazione territoriale e ricadute economiche.

I temi della sostenibilità ambientale e le sue ricadute sono stati al centro dei lavori. Condivise due linee guida per il futuro: l'uso entro il 2035 di aerei a idrogeno per i quali c'è bisogno di infrastrutture a terra e il lancio di una Sea Academy, dove effettuare ricerca e formazione da portare sul territorio, per fare incontrare domanda e offerta di lavoro.

Altri argomenti da affrontare saranno il rumore e la mitigazione e le compensazioni ambientali, sui quali Regione attende le integrazioni del Masterplan di ottobre.