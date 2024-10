Affari Tuoi: Un Milione e Mezzo di Euro in Vincite in Un Mese, Un Evento Senza Precedenti

Affari Tuoi ha registrato un risultato straordinario: in un solo mese sono st...

Affari Tuoi: Vincite Record su Nove con Amadeus, Oltre 1,5 Milioni di Euro in Un Mese

Da quando Stefano De Martino ha preso le redini di Affari Tuoi, le vincite sono diventate una costante. Su 33 episodi trasmessi, solo in 4 occasioni i concorrenti sono tornati a casa senza premi. Un evento che non ha precedenti nella storia del programma. Inoltre, più alti sono i premi vinti, maggiori sono gli ascolti. Coincidenze?

Il sito Davide Maggio si è concentato sulle vincite, scrivendo: “In poco più di un mese dall’inizio della nuova stagione sono stati distribuiti oltre 1,5 milioni di euro in gettoni d’oro. Si tratta di un record, a beneficio del Dottore e, in particolare, della Rai”. Nelle 29 puntate che hanno portato a vincite finali, sono stati distribuiti complessivamente 1.570.230 euro in gettoni dorati.

Affari Tuoi: Le Vincite Crescono Con L’Arrivo di Amadeus su Nove

Come evidenziato dal sito, “nelle ultime due settimane si è registrata una vera e propria esplosione di vincite. Curiosamente, da domenica 22 settembre, mentre Amadeus cerca di competere con i suoi Ignoti su Nove, Affari Tuoi ha visto un afflusso di denaro: in quindici episodi sono stati vinti quasi 1 milione di euro (precisamente 956.000)”. Ovviamente, un semplice caso.

Di seguito, puntata dopo puntata, tutte le vincite della stagione di Affari Tuoi, dalla prima del 2 settembre fino a quella di ieri, 8 ottobre:

1ª puntata (2 settembre): 100.000 euro

2ª puntata (3 settembre): 70.000 euro

3ª puntata (4 settembre): 30.000 euro

4ª puntata (5 settembre): 28.000 euro

5ª puntata (7 settembre): 28.000 euro

6ª puntata (8 settembre): senza vincita

7ª puntata (10 settembre): 30 euro

8ª puntata (11 settembre): 50.000 euro

9ª puntata (12 settembre): 200 euro

10ª puntata (13 settembre): 10.000 euro

11ª puntata (14 settembre): 30.000 euro

12ª puntata (15 settembre): senza vincita

13ª puntata (16 settembre): 100.000 euro

14ª puntata (17 settembre): 75.000 euro

15ª puntata (18 settembre): 28.000 euro

16ª puntata (19 settembre): 50.000 euro

17ª puntata (20 settembre): 15.000 euro

18ª puntata (21 settembre): senza vincita

19ª puntata (22 settembre): 65.000 euro

20ª puntata (23 settembre): 44.000 euro

21ª puntata (24 settembre): 50.000 euro

22ª puntata (25 settembre): 40.000 euro

23ª puntata (26 settembre): 300.000 euro

24ª puntata (27 settembre): 100.000 euro

25ª puntata (29 settembre): 45.000 euro

26ª puntata (30 settembre): senza vincita

27ª puntata (1 ottobre): 21.000 euro

28ª puntata (2 ottobre): 44.000 euro

29ª puntata (3 ottobre): 100.000 euro

30ª puntata (4 ottobre): 15.000 euro

Episodio 31 (6 ottobre): 32.000 euro

Episodio 32 (7 ottobre): 50.000 euro

Episodio 33 (8 ottobre): 50.000 euro