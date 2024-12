Un inizio promettente

La puntata di Affari Tuoi andata in onda il 18 dicembre ha visto come protagonista Jessica, una giovane marchigiana con una passione per il teatro e la letteratura. Con una carriera accademica impressionante, avendo già conseguito tre lauree, Jessica ha deciso di partecipare al gioco insieme alla sorella, che l’ha affettuosamente soprannominata “Giacomina Leopardi”. La serata è iniziata con grande entusiasmo, quando il Dottore ha offerto 40mila euro, una cifra considerevole che le due sorelle hanno deciso di rifiutare, fiduciose di poter ottenere di più dai pacchi ancora in gioco.

Una svolta inaspettata

Nonostante l’inizio fortunato, il gioco ha preso una piega sfortunata per Jessica. Con il passare dei turni, i pacchi rossi, che rappresentavano le cifre più alte, sono stati eliminati uno dopo l’altro. La tensione è aumentata quando il Dottore ha proposto un cambio, ma Jessica ha risposto con determinazione, affermando che tra lei e la sorella c’era un’intesa speciale che non volevano compromettere. Purtroppo, la sorte ha voluto che pescassero il pacco contenente il premio più alto, 300mila euro, lasciando solo 75mila e 200mila euro tra le opzioni rimanenti.

Un momento di grande emozione

In un momento di grande tensione, Jessica ha chiesto aiuto al “cantante” del Veneto, il quale ha deciso di dedicarle una canzone iconica di Gianni Morandi, “Uno su mille”. Questo gesto ha portato un’ondata di emozione nello studio, con il pubblico che ha intonato il ritornello insieme a lui. Quando è stato rivelato il valore del pacco di Jessica, la cifra era di 75mila euro, un momento che ha scatenato risate e applausi, in particolare da parte di Stefano De Martino, che non è riuscito a trattenere le lacrime di gioia.

Un finale amaro ma un messaggio di speranza

Nonostante le risate e i momenti di gioia, la serata si è conclusa con un epilogo amaro. Dopo aver rifiutato un’ulteriore offerta di 15mila euro, Jessica ha perso anche l’ultimo pacco rosso rimasto, trovandosi costretta a recarsi alla Regione Fortunata. Sfortunatamente, anche in questo caso, le sorelle non sono riuscite a indovinare la regione giusta e sono tornate a casa a mani vuote. Tuttavia, Jessica ha voluto esprimere la sua gratitudine a tutti, in particolare a Stefano De Martino, e ha lanciato un appello per sostenere il teatro e il cinema, sottolineando l’importanza di queste forme d’arte nella nostra società.