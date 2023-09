Home > Video > Affitti brevi a Milano: tutta la verità (parte1) Affitti brevi a Milano: tutta la verità (parte1)

A Milano in molti la chiamano "emergenza affitti brevi": proprietari di immobili che decidono di optare per una locazione a breve termine a vantaggio dei tanti turisti ma chiaramente a danno di studenti, lavoratori e albergatori. Una faida destinata a esplodere? Siamo andati ad ascoltare le parti direttamente in causa