La crescente preoccupazione per la sicurezza negli affitti brevi in vista del Giubileo.

Il contesto attuale degli affitti brevi in Italia

Negli ultimi anni, il fenomeno degli affitti brevi ha conosciuto una crescita esponenziale in Italia, attirando milioni di turisti e generando un significativo impatto economico. Tuttavia, con l’aumento delle locazioni, emergono anche preoccupazioni legate alla sicurezza e alla gestione degli ospiti. In particolare, l’implementazione di keybox e pulsantiere per il self check-in ha sollevato un acceso dibattito tra le autorità e i gestori delle strutture ricettive.

Le nuove normative del Viminale

Recentemente, il Viminale ha introdotto nuove normative che impongono l’obbligo di identificazione fisica dei clienti per i titolari di strutture che offrono affitti brevi. Questa misura, sebbene ben accolta da alcuni, ha suscitato perplessità all’interno della stessa coalizione di governo. La Lega, ad esempio, ha espresso dubbi sull’efficacia di tali misure, sottolineando che l’identificazione a distanza potrebbe essere una soluzione più pratica e sicura. Secondo il dipartimento economico del partito, l’identificazione a distanza non deve essere confusa con l’invio di una semplice fotocopia di un documento.

Le reazioni politiche e le preoccupazioni per la sicurezza

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha difeso le nuove misure, affermando che sono necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini e per rispettare le normative esistenti. Tuttavia, le critiche non mancano. L’eurodeputato Dario Nardella ha messo in evidenza come l’uso delle keybox possa compromettere il concetto di accoglienza e creare problemi di sicurezza, poiché non garantisce l’identificazione degli ospiti. Anche i sindaci delle principali città turistiche, come Roma e Firenze, hanno manifestato la loro intenzione di intervenire per garantire la sicurezza sul territorio.

Le proposte per una gestione più sicura degli affitti brevi

In risposta alle nuove normative, diversi attori del settore hanno iniziato a proporre soluzioni alternative. Alcuni suggeriscono l’adozione di software innovativi per l’identificazione elettronica da remoto, mentre altri chiedono una revisione delle normative per adattarle alle esigenze moderne. La questione rimane complessa, poiché è necessario trovare un equilibrio tra la sicurezza e la libertà di operare nel mercato degli affitti brevi. Secondo le stime, Airbnb gestisce oltre 608mila alloggi in Italia, generando un valore di mercato significativo, il che rende fondamentale una regolamentazione che tuteli sia i gestori che gli ospiti.