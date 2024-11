Un calo preoccupante dell’affluenza

Le recenti elezioni regionali in Emilia-Romagna hanno registrato un’affluenza definitiva alle urne del 46,42%, un dato che segna un calo significativo rispetto al 67,27% delle precedenti elezioni. Questo decremento del 21% solleva interrogativi sulla partecipazione degli elettori e sulla qualità della campagna elettorale. Nel 2020, le elezioni si erano svolte in un solo giorno, il che potrebbe aver influenzato i risultati. Le province di Bologna e Ravenna hanno mostrato i tassi di affluenza più elevati, rispettivamente 51,67% e 49,72%, mentre Rimini ha registrato il dato più basso con 40,73%.

Proiezioni e candidati in corsa

Le prime proiezioni, con solo l’8% di copertura, indicano che il candidato del centrosinistra, Michele De Pascale, è in testa con il 56,10%, seguito da Elena Ugolini del centrodestra al 40,80%. Altri candidati si fermano a percentuali minime. Secondo il consorzio Opinio Italia per la Rai, De Pascale mantiene un vantaggio con il 56,8%, mentre Ugolini è al 39,4%. Questi dati, se confermati, potrebbero riflettere un ampio margine di vantaggio per il centrosinistra, ma anche un motivo di preoccupazione per il calo di affluenza.

Le dichiarazioni dei politici

Manuela Rontini, consigliera regionale e coordinatrice della campagna di De Pascale, ha espresso la sua insoddisfazione per il dato di affluenza, sottolineando che negli ultimi quattro anni si è assistito a una diminuzione della partecipazione elettorale. Ha affermato che ci sarà molto lavoro da fare per riavvicinare gli elettori al voto, un compito che richiede l’impegno di tutte le forze politiche. Rontini ha anche notato che l’ampio margine tra i candidati potrebbe essere uno dei fattori che ha contribuito al calo dell’affluenza.

Un confronto con l’Umbria

In Umbria, l’affluenza è stata leggermente superiore al 52%, un dato che segna anch’esso un calo rispetto al 64,74% del 2019. Le proiezioni in Umbria mostrano un testa a testa tra Donatella Tesei del centrodestra e Stefania Proietti del centrosinistra, entrambe con percentuali oscillanti tra il 46,5% e il 50,5%. Questo confronto tra le due regioni evidenzia un trend di partecipazione che merita attenzione e analisi approfondita.