Agatha All Along: la trama della serie Marvel in streaming su Disney+

Agatha All Along: la trama della serie Marvel in streaming su Disney+

La nuova serie Marvel, spin-off di WandaVision, è in streaming su Disney+ dal 19 settembre: trama e altre curiosità

È arrivata una nuova serie tv Marvel: la dark comedy ‘Agatha All Along‘, con protagonista Kathryn Hahn nei panni della strega Agatha Harkness, personaggio già conosciuto in ‘WandaVision’. Trama e curiosità sulla nuova serie.

Trama di Agatha All Along

La nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Agatha All Along, terrà compagnia per nove episodi su Disney+, svelando cosa è accaduto alla strega interpretata da Kathryn Hahn dopo il finale di WandaVision.

La strega inizia il suo viaggio dopo gli eventi di WandaVision al termine dei quali è rimasta senza poteri, dopo un incantesimo distorto, ed è prigioniera a Westview dove crede di essere un’investigatrice della polizia locale.

Dopo aver recuperato la propria memoria, Agatha decide di percorrere la Strada delle Streghe, sperando di reclamare il potere che aveva prima che Wanda Maximoff, la Scarlet Witch, glielo togliesse e la intrappolasse.

Tenendo in considerazione la trama, dunque, è bene recuperare sia WandaVision che Doctor Strange nel Multiverso della Follia, prima di avventurarsi nella visione di Agatha All Along.

Le curiosità sulla serie Agatha All Along

La nuova serie tv Marvel è sia una spin-off che un sequel di WandaVision

Agatha All Along conserva il lato mystery per la scoperta dei personaggi e dei segreti della protagonista

Le atmosfere stregate fanno da sfondo alla storia, ma non manca il divertimento

Si tratta di una serie che tocca tematiche sociali importanti. È una serie LGBTQ+ che presenta l’elemento queer in maniera impeccabile.

Quando e dove vedere Agatha All Along

La serie ha debuttato il 19 settembre su Disney+, visibile anche su Sky Q, Sky Glass e Now tramite la app Smart Stick. I primi due episodi sono usciti giovedì 19 settembre 2024; dalla settimana successiva, ogni giovedì, sulla piattaforma viene caricato un nuovo episodio. Il 30 ottobre, invece, sono caricati gli ultimi due episodi con il finale di serie.