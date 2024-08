Stando a quanto sostiene Fabrizio Corona, Massimo Bossetti è stato pagato per partecipare alla serie tv Netflix Il Caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio. Quanto ha guadagnato l’assassino?

Bossetti pagato per la serie tv su Yara: parla Corona

Massimo Bossetti, condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è uno dei protagonisti della serie tv Netflix Il Caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio. La produzione punta chiaramente a dimostrare l’innocenza dell’assassino e ha riaperto il dibattito tra innocentisti e colpevolisti. In tutto ciò, Fabrizio Corona ha svelato che Bossetti è stato pagato per le interviste rilasciate nella serie.

Quanto ha guadagnato Bossetti con la serie tv?

Ospite del podcast MondoCash, Corona ha dichiarato:

“Certo che lui è stato pagato! Quanto? Netflix può pagare 50mila euro uno come Massimo Bossetti. Poco? Ma lui era un muratore che faceva due lavori. Se guardate la serie, se conoscete la storia, mentiva alla moglie quando andava nel centro estetico, perché non voleva dire alla moglie che buttava 6 euro a settimana per farsi la lampada. 50mila euro per una persona così è una grossa cifra”.

Stando a quanto sostiene Fabrizio, l’assassino di Yara è stato pagato profumatamente per l’intervista. Non solo, grazie alla serie tv si è trasformato in una specie di star.

Bossetti nella serie tv su Yara: l’attacco di Corona

Corona, oltre ad aver criticato Netflix per aver trasmesso gli audio dei genitori di Yara, ha attaccato Bossetti per il suo atteggiamento da star. A detta dell’ex re dei paparazzi, l’assassino si è comportato da “artista e personaggio“, abbronzato e ben vestito come se invece che in carcere stesse in vacanza.