Massimo Bossetti è stato condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, nonostante si sia sempre proclamato innocente.

Massimo Bossetti si trova nel carcere di Bollate e negli ultimi mesi ha inviato una lettera alla trasmissione Iceberg di Telelombardia per parlare della sua vita oggi.

In carcere l’uomo lavora per una società che produce macchine da caffè industriali e racconta:

«Partecipo da anni ai concorsi di cucina dedicati ai carcerati, anzi partecipo a tutti i bandi esposti in biblioteca: concorsi letterari, artistici e culinari. Partecipo semplicemente per rendere meno pesante il trascorrere inutile del tempo rendendolo più costruttivo. A casa non avevo tutto questo tempo disponibile come oggi ho qui dato che ero molto impegnato con la mia impresa edile e chi cucinava principalmente era mia moglie. La ricetta con cui ho partecipato al concorso “Cuochi dentro” l’ho chiamata sgranella alle noci con mele e limone».