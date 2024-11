Le condizioni di salute del neonato

Emergono notizie positive riguardo alle condizioni di salute del neonato di 5 mesi ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale di Padova. Il professor Giorgio Perilongo, direttore del dipartimento di pediatria, ha dichiarato in un’intervista che il bambino sta mostrando segni di miglioramento. “Il bambino sta migliorando di giorno in giorno, ma è ancora ricoverato nella nostra terapia intensiva perché ha bisogno di un supporto adeguato”, ha affermato il medico.

Prospettive di recupero

Il professor Perilongo si è mostrato ottimista riguardo alla possibilità che il piccolo possa uscire dalla terapia intensiva entro una settimana. Tuttavia, ha anche avvertito che le lesioni subite potrebbero avere conseguenze a lungo termine. “Sicuramente avrà delle lesioni permanenti perché purtroppo l’azione lesiva che ha subito ha provocato una parziale amputazione della lingua”, ha spiegato il medico. Questa condizione potrebbe comportare difficoltà nel deglutire e nel parlare, rendendo necessaria una valutazione attenta delle future terapie.

Interventi riabilitativi e chirurgici

Nonostante le gravi conseguenze, il professor Perilongo ha sottolineato che esistono programmi riabilitativi educativi che possono aiutare a minimizzare i danni. “Ci sono anche potenziali possibilità chirurgiche che possono migliorare la situazione attuale”, ha aggiunto. Tuttavia, ha avvertito che intervenire su un organismo così giovane e in rapida crescita richiede cautela. “Il bambino è molto piccolo e non si può intervenire su un organismo così ancora in rapida crescita, ma abbiamo iniziato già un processo riabilitativo”, ha concluso il professore.