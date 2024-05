Il Ministero dell’Istruzione ha annunciato che le domande, per l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia 2024, partiranno dal 28 maggio

Con l’aggiornamento graduatorie ATA terza fascia 2024, gli aspiranti candidati avranno un mese di tempo per presentare la domanda tramite la piattaforma Polis Istanze online: ecco come fare.

Aggiornamento graduatorie ATA

Le istanze per le supplenze temporanee per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, operatore dei servizi agrari, collaboratore scolastico e operatore scolastico possono essere inoltrate unicamente in modalità telematica attraverso l’applicazione POLIS, previo possesso delle credenziali SPID.

Pubblicato il decreto ministeriale 21 maggio 2024, n. 89: le nuove graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia sostituiscono integralmente quelle vigenti nel triennio scolastico precedente e hanno validità per il triennio scolastico 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027.

Termini di presentazione della domanda

Le domande di inserimento, di conferma, di aggiornamento e di depennamento potranno essere presentate dal 28 maggio al 28 giugno 2024.

I candidati devono possedere:

-cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’UE

-età compresa tra 18 e 67 anni al 1° settembre 2024, godimento dei diritti civili e politici

-regolarità nei confronti del servizio di leva, se applicabile adeguata conoscenza della lingua italiana

Non possono partecipare coloro che:

-sono esclusi dall’elettorato politico attivo

-sono stati destituiti o dispensati da un impiego pubblico per insufficiente rendimento o licenziati per giusta causa

-sono stati dichiarati decaduti da un impiego statale per documenti falsi o altre irregolarità

-coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti

-coloro che riportino condanne penali

-dipendenti dello Stato o di enti pubblici

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro la scadenza della domanda, ad eccezione della certificazione informatica, per la quale c’è tempo fino al 30 aprile 2025: tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, ma bisognerà mettersi in regola entro la data indicata.