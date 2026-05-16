Agricoltura: Scaglia (Syngenta), ‘abbiamo già soluzioni innovative per gli agricoltori’

“Ci sono già le soluzioni innovative per le sfide che attendono l’agricoltura, il problema è quello di renderle adottabili e più fruibili agli agricoltori in modo tale che possano fare un salto di qualità. È fondamentale che questo percorso lo si faccia insieme. Syngenta fa la sua parte, me...

“Ci sono già le soluzioni innovative per le sfide che attendono l’agricoltura, il problema è quello di renderle adottabili e più fruibili agli agricoltori in modo tale che possano fare un salto di qualità. È fondamentale che questo percorso lo si faccia insieme. Syngenta fa la sua parte, mette in connessione gli agricoltori, li aiuta a produrre con qualità, nell’interesse poi del consumatore e dell’industria alimentare che utilizza queste produzioni.

Fare da punto di connessione fra gli agricoltori e la filiera con le nostre soluzioni innovative è l’impegno di Syngenta”. Sono le parole di Massimo Scaglia, amministratore delegato di Syngenta Italia, in occasione dell’incontro “Il filo che ci unisce – ieri, oggi e il domani dell’agricoltura” organizzato a Mantova all’interno del Food&Science Festival.

https://www.youtube.com/watch?v=1_j3FoSD0zs