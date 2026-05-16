Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax) "Con Ferrovie dello Stato lavoro di altissimo livello"

"Minimum Fax ha una tradizione antica sulla forma racconto e sull'esordio editoriale - commenta Daniele Di Gennaro, editore di Minimum Fax che ha presentato al Salone del Libro di Torino 'Viaggiare con Leggerezza', realizzato dal Gruppo FS - Questo con FS è stato un lavoro interessantissimo proprio...

“Minimum Fax ha una tradizione antica sulla forma racconto e sull’esordio editoriale – commenta Daniele Di Gennaro, editore di Minimum Fax che ha presentato al Salone del Libro di Torino ‘Viaggiare con Leggerezza’, realizzato dal Gruppo FS – Questo con FS è stato un lavoro interessantissimo proprio perché affianca e dà pari dignità a scrittori esordienti e scrittori già affermati che raccontano prospettive della loro contemporaneità con passione, impegno civile e stili diversi”.

https://www.youtube.com/watch?v=f0hc45OQzXs