Salone Libro: Ferrovie dello Stato presenta 'Viaggiare con Leggerezza' "Vogliamo farci motore di

Il Gruppo FS ha presentato l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazional...

Il Gruppo FS ha presentato l’antologia “Viaggiare con leggerezza”, edita da minimum fax, che raccoglie gli scritti dei vincitori della terza edizione del concorso letterario “A/R Andata e Racconto. Viaggiare con leggerezza: istruzioni per l’uso”, promosso da FS e dal Salone Internazionale del Libro di Torino. Le storie dei quattro autori esordienti, Maurizia Di Stefano, Franco Revello, Riccardo Grasso ed Edoardo Maresca, si intrecciano con i racconti inediti di sei scrittrici e scrittori già affermati, come Simona Vinci, Matteo Nucci, Guido Catalano, Nadeesha Uyangoda, Lorenza Pieri e Antonella Lattanzi, membri della giuria che ha selezionato i testi vincitori, tra i quasi cinquecento racconti che hanno preso parte al concorso letterario.

Il volume è stato presentato nell’ambito del Salone Internazionale del Libro di Torino.

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