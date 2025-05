Un’opera che parla al cuore

Nel pittoresco borgo di Aielli, situato nella provincia dell’Aquila, l’arte urbana continua a sorprendere e a stimolare riflessioni profonde. La street artist romana Laika ha recentemente completato un nuovo murale, intitolato “Gli invitati”, che ritrae Papa Francesco in un contesto inusuale e provocatorio. Questa opera, già apparsa a Roma, è stata riproposta nel cuore del Borgo Universo, dove l’arte si fonde con la vita quotidiana dei cittadini.

Un messaggio di attualità

Il murale rappresenta Papa Francesco con un’espressione contrariata, intento a leggere la lista degli invitati al proprio funerale. Questa immagine, carica di ironia e significato, invita a riflettere su temi universali come la vita, la morte e l’impatto delle scelte politiche e sociali. Laika, nota per il suo impegno civile, utilizza il suo talento per affrontare questioni attuali, rendendo l’arte un veicolo di messaggi potenti e significativi.

Un tributo a un grande leader spirituale

Secondo una nota del Comune di Aielli, il murale è anche un omaggio a Papa Francesco, un pontefice che ha sempre sostenuto i più deboli e ha lottato contro l’ipocrisia del potere. La sua figura è rappresentata in modo da sottolineare la sua vicinanza al popolo palestinese e il suo impegno per la pace. Questo nuovo intervento artistico si inserisce in un contesto più ampio, dove l’arte pubblica diventa un mezzo per generare cultura e consapevolezza.

Il percorso artistico di Aielli

Laika non è nuova ad Aielli; questa è la terza opera che realizza nel borgo, tutte concentrate lungo la stessa strada, che i cittadini hanno affettuosamente ribattezzato “corso Laika”. Le tre opere, che dialogano tra loro, formano un trittico simbolico che arricchisce il patrimonio culturale del luogo. Aielli si conferma così come un laboratorio a cielo aperto, dove l’arte e l’impegno sociale si intrecciano, creando un’atmosfera di riflessione e partecipazione.