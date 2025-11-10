Aiom, Massimo Di Maio è il nuovo presidente degli oncologi italiani

Roma, 10 nov. (Adnkronos Salute) – Massimo Di Maio è ufficialmente il nuovo presidente dell'Aiom, Associazione italiana di oncologia medica. Entra in carica dopo essere stato nell'ultimo biennio presidente eletto, ruolo che ora verrà ricoperto da Rossana Berardi. Nicola Silvestris sarà segretario, Nicla La Verde tesoriere e il past president Francesco Perrone guiderà Fondazione Aiom.

Classe 1975, napoletano di nascita e torinese d'adozione, Di Maio è professore ordinario di Oncologia medica presso il Dipartimento di Oncologia dell'università di Torino e direttore dell'Oncologia medica 1U dell'Aou Città della Salute e della Scienza di Torino.

"Nel prossimo biennio lavorerò nel segno della continuità e cercherò di implementare quanto realizzato finora, soprattutto partendo da tutte le iniziative formative rivolte ai giovani oncologi – dichiara Di Maio – Più della metà dei soci Aiom è under 40. Il nuovo direttivo nazionale deve lavorare per loro. Inoltre, saranno potenziati i già ottimi rapporti con Esmo – European Society For Medical Oncology. L'Italia è seconda al mondo, dopo gli Stati Uniti, per numero di membri della Società europea di oncologia medica. Aiom – sottolinea il presidente – continua a essere la società scientifica con il maggior numero di linee guida presenti nel Snlg", il Sistema nazionale linee guida. "L'efficienza dell'aggiornamento di questi documenti è importante, così come è fondamentale la tempestività di aggiornamento dei protocolli diagnostici e terapeutici nella pratica clinica. Infine, Aiom proseguirà a impegnarsi in campagne di sensibilizzazione dei cittadini sugli stili di vita sani e sull’adesione agli screening. Investire in prevenzione significa garantire la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. Tutti gli operatori sanitari hanno un dovere importante da questo punto di vista".

Durante il 27esimo Congresso nazionale Aiom, a Roma dal 7 al 9 novembre, è stato nominato tutto il nuovo direttivo in carica fino al 2027 e composto da: Antonella Brunello, Chiara Cremolini, Carmen Criscitiello, Alessandra Fabi, Luigi Formisano, Lorena Incorvaia, Marcello Tiseo, Dario Trapani.