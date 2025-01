Problemi di salute per Al Bano Carrisi

Al Bano Carrisi, noto cantante di Cellino San Marco, sta affrontando un periodo difficile a causa di gravi problemi di salute. Secondo quanto riportato dalla testata Dillinger News, fonti vicine all’artista hanno rivelato che Carrisi potrebbe dover sottoporsi a un intervento di trapianto di fegato. Questa notizia ha suscitato preoccupazione tra i fan e i colleghi del mondo della musica, che seguono con attenzione l’evoluzione delle sue condizioni.

Interventi chirurgici recenti

Solo un mese fa, Al Bano è stato operato per un problema alle corde vocali, un intervento necessario a causa di una disfonia che lo affliggeva. La disfonia, caratterizzata da una raucedine persistente, avrebbe potuto compromettere la sua carriera musicale se non fosse stata trattata. Fortunatamente, l’operazione è andata bene, ma ora la notizia di un possibile trapianto di fegato ha riacceso le preoccupazioni sulla sua salute. Al momento, né Carrisi né i suoi familiari hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo a queste ultime notizie.

Polemiche nel mondo della musica

Oltre ai problemi di salute, Al Bano è al centro di polemiche legate alla sua esclusione dai big in gara al Festival di Sanremo. Negli ultimi anni, il cantante ha manifestato il desiderio di tornare a competere sul prestigioso palco dell’Ariston, presentando brani che, però, sono stati scartati. Questa situazione ha generato frustrazione in Carrisi, che ha espresso il suo disappunto per non essere stato chiamato, nonostante le promesse ricevute da Amadeus, il conduttore del festival. Recentemente, Amadeus ha pubblicato un post su Instagram che sembra riferirsi alle affermazioni di Carrisi, alimentando ulteriormente le speculazioni e le polemiche.

Il silenzio delle persone vicine

In questo contesto di incertezze, anche le persone più vicine ad Al Bano, come Loredana Lecciso e l’ex moglie Romina Power, hanno scelto di mantenere il silenzio. Questo atteggiamento ha lasciato i fan in attesa di notizie ufficiali sulle condizioni di salute del cantante. La situazione rimane quindi tesa, con i fan che sperano in un rapido recupero e in un ritorno di Al Bano sulla scena musicale, nonostante le sfide che sta affrontando.