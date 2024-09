Al Grande Fratello è avvenuto il primo bacio: Helena e Lorenzo sorprendono tutti.

L'ultima edizione del Grande Fratello si svolge tranquillamente, senza scandali significativi. Un highlight è il primo bacio tra i partecipanti, avvenuto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Questo evento ha scatenato diverse reazioni sui social media. Alcuni pensano che si tratti di un'attrazione autentica, mentre altri lo vedono come una mossa superficiale per attirare attenzione. Nonostante le accuse di falsità, Lorenzo ha confessato a Helena i suoi sentimenti profondi, incoraggiandola a fare lo stesso.

Il gruppo di quest’ultima edizione del Grande Fratello sembra più affascinante rispetto a quello dell’anno precedente, ma bisogna anche ammettere che i primi dieci giorni sono stati sorprendentemente pacati, o come la descriverebbe Angelina Mango… monotoni. Gli inquilini della casa hanno passato l’ultima notte mettendo in scena piccoli drammi teatrali. Doveva essere il turno di Jessica Morlacchi di baciare Luca Giglio, ma la ragazza ha declinato per imbarazzo. Successivamente è stato il momento di Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, che non solo non hanno evitato la situazione, ma hanno regalato al pubblico il primo bacio di questa edizione.

Va bene i momenti romantici, ma ora è il momento che scatenino scandali alla Ares gate, che abbiano momenti di rabbia e che tirino fuori piccolli segreti di alcune celebrità (anche noi ci accontentiamo di un triangolo amoroso con un partner esterno alla casa tipo quello di Monte/Rodriguez).

Il primo bacio del Grande Fratello 18 è stato quello tra Helena e Lorenzo.

Lorenzo e Helena hanno stretto un abbraccio, le loro labbra si sono avvicinate fino quasi a toccarsi e poi è partito il bacio. Gli altri inquilini sono rimasti stupiti dal cambio di passo passione e hanno iniziato a esclamare: “Oh mio Dio, eccoli, guardateli! Questo è vero, accidenti”. Poco dopo, il Grande Fratello ha chiamato Spolverato e Prestes nel confessionale.

Il bacio iconico tra Helena e Lorenzo ha creato una profonda divisione sui social: “Sembra evidente che provino qualcosa l’uno per l’altro” affermano alcuni, mentre altri affermano: “Pare solo un gioco di attrazione superficiale tra due in cerca di scintille, nulla più”. Molti hanno esultato alla vista del loro bacio, anche in confessionale, mentre altri criticano la potenziale nascita di un fandom da questa falsa relazione, definendola ingenua: “Lei è interessata a Javier, a lui piace Shaila”. Certi commentano, felicemente anticipando questo sviluppo: “Sapevo che sarebbe accaduto e mi fa molto piacere”. Altri avvertono una certa attrazione tra i due. Forse si sbagliano, ma la vedono.

La serata si conclude con un adattamento di una scenetta da film da parte dei ragazzi, con il bacio tra Lorenzo ed Helena che sembra molto convincente. 🔥

Dimenticate Shaila, Lorenzo è ormai preso da Helena. Nella serata le ha confidato dei suoi sentimenti profondi, esortandola a non trattenersi e a confidarsi con lui sui suoi problemi…. Sono bellissimi e naturali😍❤️.