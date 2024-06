Al via 17ma edizione del Forum della Comunicazione

Milano, 4 giu. (Adnkronos/Labitalia) – È un’edizione speciale quella che si preannuncia per il Forum Comunicazione 2024, il prossimo 6 giugno a Milano. Dopo le ultime, ben riuscite edizioni del Financial Forum, IT Forum e soprattutto Forum Risorse Umane, Comunicazione Italiana conferma la prestigiosa location del Magna Pars Space Event preparandosi a ricevere un migliaio di partecipanti, oltre 150 Speaker provenienti dalle principali aziende italiane e multinazionali.

Focus di questa XVII edizione sarà il concetto di “integrability”, ovvero come integrare le più recenti tecnologie digitali – con l’intelligenza artificiale in prima linea – nel quadro delle pratiche e strategie di comunicazione più tradizionali e consolidate. A confrontarsi su questo e altri temi di attualità per la comunicazione d’impresa, direttori comunicazione, chief marketing officer, opinion leader del marketing, della comunicazione digitale, delle relazioni istituzionali.

Tra i momenti più attesa della giornata, il Talk Show di Apertura dal titolo “Il futuro della comunicazione e il ruolo dell’IA nella strategia di sviluppo del paese, con la conduzione di Federico Luperi (Volocom) e la partecipazione di Elena Cortesi (Stellantis), Guido Di Fraia (Università Iulm), Giorgio Giordani (Spencer & Lewis), Gian Luca Spitella (Arera) e Massimiliano Tarantino ( Gruppo Feltrinelli); e l’intervista esclusiva ad Antonio Calabrò (Fondazione Pirelli, Museimprese, Fondazione Assolombarda), condotta da Jader Giraldi (Zeranta).

Il resto dell’evento vedrà una successione serrata di momenti di approfondimento, tra talk show, innovation speech, sessioni di lavoro a porte chiuse, ma anche desk, incontri one-to-one, business lunch e scambi informali. Dalla sostenibilità alle fake news, dalla comunicazione territoriale ai social network, il pubblico di comunicatori, marketing manager, consulenti B2B ecc. avrà l’opportunità di ascoltare le best practice, le riflessioni, le difficoltà e le sfide di numerose tra le più importanti aziende del Paese. Solo per citarne alcune, oltre a quelle già ricordate: Sky TV, Eni, Sammontana, Pasta Garofalo, Chef Express, Ferrarelle, Menarini, Sorgenia, Sogin, Alleanza Assicurazioni, Amplifon, WWF, WeRoad, Arval, Iveco, Beko Europe, Haier, Nexi, Credem, Novartis, Nokia e molte altre.

Una menzione speciale va ai Partner dell’evento, per l’apporto organizzativo e di contenuto: il Main Media Partner Adnkronos, gli Official Partner Spencer & Lewis, Mlc Presentation Design Consulting, Havas Media Network; i Content Partner Microsoft, Kmoving, Kotuko, Storyfactory e Suntimes, i Media Partner KuriU e Rds, i Forum Partner Assoconsult, Azienda Napoletana Mobilità, Edison, Elive, Kekyjob, Monina Corporate Sailing, Omm Business e Soluzione Group, Volocom, Weber Shandwick e Zeranta Edutainment. Le sessioni di un’unica sala potranno essere seguite in diretta su mentre le registrazioni della Main Session saranno rese disponibili su questo stesso canale a partire dalla prossima settimana.