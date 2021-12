Al via super Green pass: i dubbi su over 12, lavoro, eventi

Milano, 6 dic. (askanews) – Dal 6 dicembre al 15 gennaio i green pass diventano due: base, che si ottiene anche coi tamponi, e rafforzato, che si ottiene solo con vaccino o guarigione. Cosa cambia?

Il rafforzato servirà per entrare, anche in zona bianca, nei ristoranti al chiuso, nei cinema, a teatro, nelle discoteche, ai concerti, negli stadi, alle terme, per qualsiasi evento pubblico e sportivo. Rafforzato anche alle feste private, esclusi i ricevimenti dopo i matrimoni o battesimi.

Nel luogo di lavoro sufficiente il base, così come nelle mense.

Sui mezzi pubblici, anche bus e metro locali oltre che sui treni regionali, d’ora in poi servirà il green pass base. C’è confusione sugli over 12 in età scolare, ma il governo nella tabella ufficiale scrive che per gli studenti delle superiori non serve alcun green pass sui mezzi, mentre per gli universitari sì.