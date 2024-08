I funerali di Alain Delon si terranno sabato 24 agosto a Douchy, in forma privata, come richiesto dall'attore

L’ultimo saluto a Alain Delon, che si è spento domenica 18 agosto all’età di 88 anni, si svolgerà a Douchy, nella regione del Centro-Valle della Loira, con una cerimonia intima officiata da Monsignor Di Falco.

Sabato 24 agosto i funerali in forma privata di Alain Delon

Rispettando le sue ultime volontà, il feretro sarà deposto intorno alle 17.00 di sabato 24 agosto, nella massima riservatezza, riferisce l’AFP. Saranno presenti i suoi tre figli, Anthony, Anouchka e Alain-Fabien Delon, e una quarantina di ospiti. Si preannuncia una cerimonia molto intima, come desiderava l’attore, che non voleva né un tributo nazionale né una cerimonia politica, come quella riservata nel 2021 al suo amico e rivale Jean-Paul Belmondo.

Le sue ultime volontà

La star de “Il Gattopardo” aveva chiesto di essere sepolto insieme ai suoi 35 cani in una cappella che lui stesso aveva edificato una ventina di anni prima, vicino alla sua tenuta a Douchy, dove ha vissuto per cinquant’anni. Fonti vicine alla famiglia hanno rivelato ai giornali francesi che per il momento non è prevista la partecipazione di Hiromi Rollin, la sua badante/compagna, accusata di circonvenzione di incapace, a seguito della malattia che ha colpito l’attore.

Monsignor Di Falco celebrerà i funerali

Monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di Gap, conosceva Alain Delon “da moltissimo tempo“. L’artista aveva parlato della sua fede in un’intervista del 2018, confidando la sua “folle passione” per la Vergine Maria. “È la donna al mondo che amo di più (…) e quella a cui mi rivolgo più spesso” aveva confidato. Il prelato ha anche officiato i funerali dell’ex presidente della Repubblica di Valéry Giscard d’Estaing nel dicembre 2020.