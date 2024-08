Hiromi Rollin era la badante/compagna di Alain Delon, scomparso il 18 agosto 2024 all’età di 88 anni. La donna, prima della morte dell’attore, è stata allontanata dai figli ed è finita in causa con loro.

Negli ultimi tempi, Alain Delon è finito spesso al centro della cronaca a causa di una battaglia legale tra i figli e la badante. Quest’ultima risponde al nome di Hiromi Rollin, è giapponese, ha 66 anni e, stando alla sua versione dei fatti, non era soltanto l’assistente dell’attore ma anche la sua compagna. I pargoli dell’interprete, nel mese di luglio 2024, sono riusciti a cacciarla di casa, denunciandola per “circonvenzione di incapace, sequestro e maltrattamento di animale“.

Alain e Hiromi si sono conosciuti nel 1992, durante le riprese del film Il ritorno di Casanova. All’epoca, la Rollin era assistente alla regia e truccatrice. La passione, però, è scoppiata sul set di Coreografia di un delitto. La relazione è durata qualche anno e, dopo la separazione di Delon da Rosalie van Breemen, la badante/compagna si è trasferita nella sua casa a Douchy. I figli Anouchka e Alain Fabien non hanno mai tollerato la loro unione e, dopo tanti anni, sono riusciti ad allontanarli.

I figli di Alain Delon sostengono che Hiromi sia stata la “compagna giapponese” o “dama di compagnia” e non la badante del padre. La Rollin, intervistata dal settimanale Chi, ha raccontato:

“Ero da sola ad occuparmi di lui, a tempo pieno. Fino al 5 luglio viveva normalmente. (…) Se i figli pensavano che loro padre fosse maltrattato perché non andavano da lui a prodigare amore e cure? Anthony non veniva quasi più, ogni tanto arrivava e scattava delle foto al papà e le metteva su Instagram. Alain non lo sopportava, gli chiese di smetterla. Anouchka veniva da Ginevra, passava qualche ora a Douchy e poi ripartiva. (…) Lui mi diceva ‘Ti sposerò prima di morire'”.