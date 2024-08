Alain Delon, morto il 18 agosto 2024 all’età di 88 anni, aveva origini italiane. E’ stato lo stesso attore, durante un’intervista degli anni Settanta, a rivelare che sua nonna era nata in Italia.

Alain Delon aveva origini italiane

Nei primi anni Settanta, durante un’intervista al giornalista Rai Gianni Biasich, Alain Delon aveva confessato di avere origini italiane. Ad essere nata nel Belpaese è la sua nonna paterna, di nome Maria Antonietta Evangelista. Lasciata l’Italia, la donna si è trasferita in Francia.

Maria Antonietta Evangelista: la nonna di Alain Delon

Classe 1860, Maria Antonietta Evangelista è nata a Sant’Angelo in Theodice, una frazione di Cassino, in provincia di Frosinone. La nonna di Alain Delon ha lasciato l’Italia per emigrare in Francia, dove ha conosciuto Jean Marcel Delon, un operaio originario di Ajaccio, in Corsica. I due si sono innamorati e hanno avuto un figlio, Fabien, padre di Alain.

Alain Delon: le sue parole su Cassino

“La mia nonna era di un paese che si chiama Cassino“, aveva dichiarato Alain Delon negli anni Settanta al giornalista Gianni Biasich. Successivamente, l’attore ha rivendicato più volte le sue origini italiane, dicendosi fiero di aver avuto una nonna santangelese.