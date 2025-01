Incidenti causati dal maltempo

Recentemente, Napoli è stata colpita da forti venti che hanno causato la caduta di due alberi in diverse zone della città. Il primo incidente si è verificato al Vomero, in via Ruoppolo, dove un albero ha divelto il marciapiede, schiacciando un’auto parcheggiata. Il secondo albero è caduto in viale Gramsci, a Mergellina, senza provocare danni significativi. Questi eventi non solo mettono in luce i rischi legati alle condizioni meteorologiche avverse, ma sollevano anche interrogativi sulla gestione e manutenzione del verde pubblico.

La richiesta di un’analisi approfondita

Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi Sinistra, ha espresso preoccupazione per la situazione degli alberi cittadini. Attraverso i suoi canali social, ha condiviso immagini degli alberi caduti e ha sottolineato l’importanza di un’analisi approfondita di tutte le piante situate in aree densamente popolate. Secondo Borrelli, è fondamentale prevenire tragedie che potrebbero essere evitate con una corretta manutenzione. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità, e la gestione del verde urbano è un aspetto cruciale in questo contesto.

Manutenzione stradale e sicurezza pubblica

Oltre alla questione degli alberi, Borrelli ha segnalato la formazione di nuove buche sulle strade, evidenziando che queste non sono solo un segnale di incuria, ma rappresentano un pericolo concreto per chi si sposta in città, sia a piedi che in auto. La manutenzione stradale è un tema che richiede attenzione immediata. Le buche possono causare incidenti e danni ai veicoli, rendendo necessaria un’azione rapida e decisiva da parte delle autorità competenti. È essenziale lavorare per garantire una maggiore sicurezza e vivibilità nella città, affrontando con urgenza le problematiche legate alla manutenzione del patrimonio urbano.