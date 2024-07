Nuova condanna per Alberto Genovese: un anno e tre mesi per tentata violenza ...

L’ex imprenditore, Alberto Genovese, già condannato in via definitiva a 6 anni e 11 mesi per aver drogato e violentato due ragazze, ha ricevuto oggi una ulteriore condanna a un anno e tre mesi di carcere.

La nuova condanna per Alberto Genovese

Questa mattina, davanti al Gup Chiara Valori, l’uomo è stato condannato in continuità con la vecchia sentenza a un ulteriore anno e tre mesi: l’accusa sarebbe di tentata violenza sessuale ai danni di due giovani donne.

Già condannato a 6 anni e 11 mesi per fatti di droga e violenza sessuale, l’imprenditore si trova nuovamente di fronte a una sentenza per episodi simili su altre due giovani donne: secondo la ricostruzione fatta Genovese le avrebbe rese incoscienti con un mix di droghe.

Assolto da altre due accuse di violenza sessuale

Alberto Genovese è stato invece assolto da altre due accuse di violenza sessuale, sulla stessa donna, perché il fatto non sussiste.

In questo secondo processo è stato condannato anche per detenzione di materiale pedopornografico e di intralcio alla giustizia per aver tentato di convincere, con soldi e regali, una delle partecipanti alle feste a parlare di rapporti consenzienti.

La gup di Milano Chiara Valori ha trasmetto gli atti alla Procura di Milano per indagare, con l’ipotesi di calunnia, sulla ragazza, oggi 24enne, che ha raccontato di aver subìto numerose violenze sessuali da Alberto Genovese e la ex fidanzata Sarah Borruso fra 2019 e 2020.

Le parole dell’avvocato di Genovese

“Questa sentenza arriva a 4 anni dai fatti, si riferisce a una persona che ha lasciato dietro di sé quel brutto momento che ha attraversato”, ha commentato l’avvocato Salvatore Scuto.

Le motivazioni della sentenza arriveranno fra 90 giorni.