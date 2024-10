Nell’ultima puntata de La Volta Buona, Caterina Balivo ha avuto come ospite Alda D’Eusanio. Durante il segmento del Tritavolte, Alda ha scelto di distruggere la foto di Signorini e di proteggere quella di Antonio Ricci, ma ha deciso di rovesciare l’immagine di Alfonso: “Chi devo mantenere? Ovviamente il mio Ricci. Dove posso distruggere l’altro? I suoi bei capelli devono essere tritati subito al contrario. Chi ha stabilito che non posso farlo in questo modo? Un po’ di sangue sugli occhi gli fa bene”. Caterina, sorpresa, ha esclamato: “Non conosco Alfonso. Non si fa così a testa in giù!”. E così ha agito con la foto di Signorini.

Riguardo al Grande Fratello Vip, Alda ha dichiarato: “Purtroppo mi trovo a entrare nella Casa del Grande Fratello, già in corso. Sono stata convinta a partecipare e l’ho fatto con una certa curiosità. Per anni hanno tentato di farmi entrare, e alla fine ce l’hanno fatta. Dimenticando la presenza delle telecamere, ho condiviso un commento su una cantante, un gossip che circola nei nostri ambienti. Non avendo verificato queste informazioni, ho parlato di questa voce. Così mi hanno espulsa dalla Casa in pigiama e pantofole, facendomi salire su un’auto e riportandomi a casa, senza darmi la chance di rientrare, scusarmi e spiegare. Hanno anche ordinato a chi era presente di non evocarmi mai più. La stessa direttiva è stata impartita a Mediaset, quindi non sarò mai più invitata. Ho vissuto quel momento con una grande umiliazione, poiché non lo meritavo affatto.”

Ho detto una parola di troppo, ma sinceramente non ritengo di aver commesso nulla di così serio. Non ho offeso nessuno, non ho proferito parolacce, né fatto qualcosa che potesse meritare un allontanamento così giusto. La situazione mi ha lasciato stupita: sono stata buttata fuori in pigiama e pantofole. È stata un’esperienza davvero umiliante