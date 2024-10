Alena, la prima eliminata di Amici 24: un'esperienza straordinaria che segna l'inizio del mio viaggio nel mondo della musica. Grazie a tutti per il sostegno e l'opportunità, non mi fermerò qui!

Alena è stata la prima a lasciare il programma nella Ventiquattresima edizione di Amici. La cantante russa, adottata da una famiglia italiana quando era appena bambina, ha trascorso tre settimane nella famosa scuola di Maria De Filippi. Dopo essere stata messa in sfida, ha perso contro Angelica Gori, considerata più meritevole dal giurato Charlie Rapino. Angelica, nota con il controverso nome d’arte Chiamamifaro, proviene da una famiglia di artisti, essendo figlia di Cristina Parodi e Giorgio Gori, politico e fondatore della compagnia di produzione Magnolia.

Angelica Gori, una famiglia di artisti

In questo ambiente, Angelica non è sola: anche Ilan ha un famoso padre, Gabriele Muccino. Non si può dimenticare Angelina Mango, figlia del noto cantante e di Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, così come LDA, figlio di Gigi D’Alessio.

Alena lascia il programma con gratitudine

Comunque, la giovane Alena, ritenuta non ancora pronta per la sfida, è tornata a casa e ha condiviso le sue emozioni sui social, esprimendo gratitudine a tutti, in particolare a Maria e Rudy per l’opportunità fornita e la fiducia riposta in lei. Ha anche ringraziato la redazione e tutti coloro che l’hanno accolta, specialmente i vocal coach che l’hanno aiutata a crescere. Infine, ha fatto un saluto ai suoi compagni, promettendo di sostenerli e augurando loro di dare il massimo, insieme a un ringraziamento a chi le è stato vicino, come famiglia, produttore, amici e fan.

Questa è stata un’esperienza straordinaria e memorabile per me, qualcosa che ho sempre sognato e anche se breve, ne è valsa sicuramente la pena. Grazie agli amici, ho compreso quali sono le mie aspirazioni future; non ho intenzione di fermarmi, anzi, considero questo solo il punto di partenza. Ho identificato le mie aree di miglioramento e mi dedicherò allo studio per progredire. Nutro la speranza che questo segni l’inizio di un lungo viaggio nel mondo della musica. Un caro saluto, Alena.