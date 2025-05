La posizione di Alessandra Todde

“Io non mi dimetto, lo farei se i sardi mi revocassero fiducia, altre possibilità non esistono”. Queste le parole di Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna, che ha risposto con fermezza alle richieste di dimissioni dopo la recente decisione del tribunale di Cagliari. La questione è complessa e coinvolge accuse di irregolarità nelle dichiarazioni sulle spese elettorali, un tema delicato che ha sollevato un acceso dibattito politico.

Il verdetto del tribunale e le sue implicazioni

Il tribunale ha respinto il ricorso contro la richiesta di decadenza dalla carica, riconoscendo che i rilievi avanzati dal consiglio di garanzia della Regione potrebbero giustificare una sanzione. Tuttavia, i giudici hanno chiarito che la decisione finale sulla decadenza non spetta all’organo giudiziario, ma a quello politico, ovvero il consiglio regionale. Questo aspetto solleva interrogativi su come si evolverà la situazione e quali saranno le prossime mosse della presidente.

Attesa per il parere della corte costituzionale

Un ulteriore elemento di incertezza è rappresentato dall’attesa per un parere della corte costituzionale. Solo dopo questo pronunciamento, il consiglio regionale sarà in grado di decidere se confermare Alessandra Todde nel suo ruolo o dichiararla decaduta. La presidente, nel frattempo, ha già annunciato che non intende arrendersi e si prepara a combattere per mantenere la sua posizione, un atteggiamento che potrebbe infiammare ulteriormente il clima politico in Sardegna.