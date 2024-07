Oggi, a Marcon, nel Veneziano, si sono celebrati i funerali di Alex Marangon, il barista 25enne trovato senza vita il 2 luglio dopo un rito sciamanico.

I funerali con musica, palloncini e colori

“Ai funerali di Alex Marangon venite vestiti con tutti i colori del mondo, come lui avrebbe voluto” avevano scritto i genitori del barista sui manifesti funebri.

E la loro scelta, la scelta di Alex, è stata rispettata.

Sulla bara chiara del giovane sono stati apposti dei disegni colorati mentre lungo la scalinata e il ballatoio si trovavano tantissimi palloncini colorati, molti dei quali rossi e a forma di cuore.

Ancora, sulle colonne della chiesa sono state affisse le foto dei viaggi di Alex con una scritta “portatele via e tenetele con voi per ricordare il nostro amico”.

Gli amici hanno poi acceso dei fumogeni colorati e lanciato in aria della terra indiana colorata secondo i riti orientali.

“Verità per Alex”

Nonostante l’apparente clima di festa, amici e parenti non dimenticano però le circostanze misteriose in cui Alex Marangon è morto. C’è infatti, fuori dalla chiesa, uno striscione giallo blu con la scritta: “Verità per Alex“. Sulla morte del giovane, restano infatti ancora tantissimi punti oscuri e le indagini sono tutt’ora in corso.