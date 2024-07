L’americana Alexis Smith, incoronata Miss Kansas l’8 giugno, durante la premiazione ha denunciato pubblicamente di essere stata vittima di violenza domestica.

La confessione durante la finale del concorso di Miss Kansas

Durante il concorso la ragazza ha denunciato il suo molestatore e ha affrontato il tema della violenza domestica, dichiarando che la sua missione come Miss Kansas sarà quella di combattere le relazioni tossiche.

La giovane aveva preso parola perché le era stato chiesto il suo impegno come Miss Kansas in caso di vittoria. In questo momento ha lasciato i giudici senza parole spiegando di essere stata vittima di violenza domestica e denunciando pubblicamente il suo abusante.

“Il mio molestatore è tra il pubblico“, una frase dichiarata dalla neo eletta Miss tra gli applausi e le grida generali.

Il post sui social di Alexis Smith

Alexis Smith in un post su Instagram, pubblicato un mese dopo la sua vittoria, è tornata nuovamente sul delicato tema:

“Invece di stare zitta ho deciso di utilizzare la mia posizione per cercare di rendere il mondo un posto migliore. Mi sono ripresa il mio potere, non solo per me stessa, ma per i miei sogni e per chiunque stava guardando e ascoltando”.

Infine, la Smith ha aggiunto:

“Sono pronta a utilizzare la mia storia, i miei strumenti e le mie risorse per porre fine alle relazioni insane sotto tutti i punti di vista“.

Il passato difficile di Alexis Smith

La relazione violenta sarebbe iniziata quando Smith aveva 14 anni per poi finire intorno al 2018/2019. Oggi, a 25 anni, ha dichiarato di essersi trasferita in Texas dopo la fine di quel legame per cercare di riprendersi lontano dal posto in cui erano avvenuti gli abusi.

A gennaio 2025, insieme alle rappresentanti di altri paesi, Alexis concorrerà per il titolo di Miss America.