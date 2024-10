Ieri Alfonso Signorini è stato invitato da Myrta Merlino durante la trasmissione Pomeriggio 5 per discutere del Grande Fratello. Il conduttore ha affermato: “Il Grande Fratello porta fortuna, molte persone hanno avviato carriere straordinarie grazie a questo show. È un peccato che non ci sia molta gratitudine verso di esso, poiché una volta che raggiungono il successo, dimenticano di essere stati parte del programma. Non capisco il motivo, ma è certo che quando li contatti per un’ospitata, molti rifiutano, dimenticando che la loro visibilità è dovuta proprio a questo format. Un po’ di riconoscenza in più non sarebbe male”.

Gieffini di successo

Parlando dei gieffini che hanno avuto maggiore successo, Signorini non ha svelato nomi specifici, ma ha sottolineato che attualmente numerosi ex concorrenti, grazie alla notorietà acquisita nel reality, hanno costruito carriere importanti. Tra quelli più noti ci sono sicuramente Luca Argentero (celebre attore di serie e film), Eleonora Daniele (presentatrice Rai), Alessandro Tersigni (attore di fiction), nonché Laura Torrisi (attrice), Ilenia Pastorelli (premiata con un David di Donatello), Flavio Montrucchio (conduttore per Discovery) e Filippo Bisciglia (conduttore per Mediaset).

Non si possono dimenticare figure come Marina La Rosa, che in vent’anni ha esplorato vari ambiti tra televisione e teatro. Anche Francesca Cipriani, noto volto del mondo dello spettacolo e opinionista, merita una menzione, così come Jonathan Kashanian, ex figura di Rai e conduttore. Filippo Nargi, già Iena e speaker radiofonico, ha lasciato il segno, così come Rocco Casalino, che ha ricoperto il ruolo di giornalista ed ex portavoce del Presidente del Consiglio. Raffaella Fico, figura iconica della tv, e Rajae Bezzaz, che da anni lavora come inviata per Striscia la Notizia, completano questo panorama, insieme a molti altri come Serena Garitta, Floriana Secondi, Guendalina Tavassi e Margherita Zanatta.