(Adnkronos) - "Senza certezze sul prodotto che acquistiamo e senza la trasparenza nelle etichette, viene meno la nostra possibilità di scelta, che è il superpotere del consumatore. Oggi, quando si parla di kéfir, davanti al frigo del supermercato, ci sono moltissime lusinghe". Lo ha detto Massim...