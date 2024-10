Allagamenti a Ponti: famiglie isolate e fiumi in piena nel Monferrato

Situazione critica a Ponti

Negli ultimi giorni, le forti piogge hanno causato gravi allagamenti nella località di Ponti, situata nel Monferrato alessandrino. Otto famiglie sono rimaste isolate a causa dell’impraticabilità delle strade, in particolare nella zona di Carmenna. Le autorità locali sono in contatto costante con i residenti, garantendo supporto e assistenza. La situazione è monitorata attentamente, ma le condizioni meteorologiche non sembrano migliorare nel breve termine.

Esondazione del fiume Bormida

Oltre all’isolamento delle famiglie, un’altra grave conseguenza delle piogge è stata l’esondazione del fiume Bormida. Questo fenomeno ha portato all’allagamento del campo sportivo locale, creando ulteriori disagi per la comunità. Gli esperti avvertono che l’innalzamento del livello dell’acqua potrebbe continuare, rendendo necessarie ulteriori misure di sicurezza. Le autorità stanno valutando la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire danni maggiori.

Risposta delle autorità locali

Le amministrazioni comunali stanno attivando protocolli di emergenza per affrontare la crisi. Sono stati predisposti interventi di monitoraggio e pulizia delle aree colpite, e si stanno valutando possibili evacuazioni se la situazione dovesse peggiorare. La collaborazione tra i vari enti è fondamentale per garantire una risposta efficace e tempestiva. I cittadini sono invitati a seguire le indicazioni delle autorità e a rimanere informati attraverso i canali ufficiali.