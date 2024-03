A Trani c’è stato un allarme bomba questa mattina, lunedì 25 marzo 2024. Tanta la preoccupazione ed anche le conseguenze per la presenza del presunto ordigno. Scopriamo l’accaduto.

Trani, allarme bomba

Erano le sei di mattina quanto è scattato l’allarme bomba a Trani, in Puglia. Tutto è nato con un biglietto all’interno di una valigia in stazione. Sul foglio di carta c’era scritto:

Ci sono ordigni biologici piazzati alla stazione ferroviaria e in due plessi scolastici.

Trani, scuola chiuse, treni sospesi

Amedeo Bottaro, il sindaco di Trani, ha quindi deciso di chiudere tutte le scuole della città. Alcuni treni sono stati sospesi, l’intera circolazione ferroviaria, da Bari a Pescara, è ancora sospesa in modo tale che le forze dell’ordine possano fare tutti i dovuti controlli del caso.

Trani, bomba biologica?

In queste ultime ore stanno iniziando ad emergere delle ulteriori notizie rispetto all’allarme bomba di Trani. Alcune indiscrezioni spiegano che sul biglietto lasciato in stazione, sarebbe stato scritto che la bomba è una bomba biologica. Bomba che potrebbe essere presente anche in due scuole della città. Da qui il motivo per cui tutte le scuole di Trani sono state chiuse.

Si attendono ulteriori informazioni e conferme rispetto alla notizia.