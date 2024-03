Attimi di paura questa mattina a Roma, dove nell’edificio del Ministero della Cultura è scoppiato all’improvviso un allarme bomba. Gli artificieri sono intervenuti prontamente dopo una segnalazione anonima.

Allarme bomba a Roma: cosa è successo

Una telefonata anonima ha seminato il panico questa mattina in via del Collegio, a Roma. Qualcuno ha infatti dichiarato che nell’edificio del Ministero della Salute era stato piazzato un pacco bomba. Nel dicastero, nel frattempo, stava andando in scena un incontro con gli operatori di settore della danza alla presenza del sottosegretario Gianmarco Mazzi e del direttore generale dello spettacolo Antonio Parente. La polizia, intervenuta sul posto, ha immediatamente ordinato l’evacuazione dell’intero edificio.

Allarme bomba a Roma: il lavoro degli artificieri

Gli artificieri sono arrivati sul posto poco dopo e hanno iniziato le consuete operazioni. Nel frattempo, gli agenti di polizia si sono occupati di trasferire tutte le persone che erano presenti nel dicastero al momento dell’allarme verso via del Corso. Attualmente, la zona interessata è totalmente deserta, mentre proseguono le indagini delle autorità.