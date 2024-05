Allarme cimice asiatica: come evitare danni

I continui cambiamenti climatici ma anche le piogge costanti hanno portato ad un aumento e un’invasione di alcuni insetti. Nelle coltivazioni e nei frutteti si assiste proprio a un allarme della cimice asiatica che rischia di danneggiare le colture e le campagne. Scopriamo come limitare i danni e cosa bisogna fare.

Allarme cimice asiatica

Si tratta di un insetto la cui specie asiatica comincia, nel mese di maggio, a mostrarsi. Non è un caso che in alcuni territori d’Italia come nel Lazio sia già scattato un vero e proprio allarme cimice asiatica dal momento che questo insetto è già presente andando a distruggere e danneggiare le coltivazioni e i frutteti.

Una specie che preoccupa per la quale si stanno già prendendo seri provvedimenti.

Risulta essere particolarmente dannosa per le coltivazioni di frutta e le piante, in generale, al punto che si parla anche di vera e propria emergenza ambientale, ma anche economica considerando che gli agricoltori sono seriamente preoccupati per le condizioni dell’agricoltura a causa della presenza di questo insetto nei campi.

In questo inizio del 2024, un insetto e una specie come la cimice asiatica ha già cominciato a fare danni di cui si contano le stime. Si calcola infatti che ci siano stati ingenti danni per quanto riguarda i frutti quali pesche, pere, nettarine, ecc.

I problemi non sono riscontrabili soltanto nel Lazio ma anche in Emilia Romagna.

Purtroppo il problema non riguarda soltanto le coltivazioni di frutteti, ma questo parassita rischia di entrare anche in casa portando a un’invasione e infestazione che è bene cercare di regolare in modo da difendersi e così evitarla.

Allarme cimice asiatica: cosa sapere

Innanzitutto, come si evince dal nome, la cimice asiatica è un insetto che ha origine in Oriente, in Cina, per la precisione mentre in Italia è stato avvistato per la prima volta nel 2012 proprio in Emilia Romagna dove si è fatta notare per i danni importanti e seri alle coltivazioni.

Sebbene non sia dannosa per l’essere umano, in casa non è piacevole averla ma nell’abitazione va a cercare riparo. Rispetto poi ad altre specie come la classica verde, questo parassita emette un feromone che porta a chiamare tantissimi altri esemplari che rischiano di giungere in casa e quindi invaderla. Si tratta di un vero e proprio disagio per cui è bene cercare di liberarsi.

Per allontanare e impedire l’ingresso della cimice asiatica in casa o anche nel giardino bisogna usare delle reti antinsetto o delle zanzariere da applicare intorno alle porte, alle finestre o anche ai comignoli delle case per garantire un ambiente sicuro e libero da questa specie.

Si consiglia poi, per tenere alla larga la cimice asiatica da casa o dalle piante ornamentali, di giocare d’anticipo adottando dei metodi che siano adatti e repellenti validi come Ecopest Home, considerato il miglior rimedio per combattere questo insetto e non solo.

Allarme cimice asiatica: repellente naturale

