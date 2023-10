Emergenza cimice asiatica: come combatterla

Mai come quest’anno, forse anche a causa del clima, gli insetti come le cimici asiatiche sono state così abbondanti. In una regione come il Lazio vi è stata proprio un’emergenza cimice asiatica che ha preoccupato gli agricoltori con le varie piantagioni. Vediamo come evitare la sua diffusione e invasione anche negli ambienti di casa.

Emergenza cimice asiatica

In alcune regioni italiane, come per esempio il Lazio, vi è una vera e propria emergenza cimice asiatica che sta infestando le case e le piantagioni. In inverno questi insetti tendono a sparire, proprio perché a causa del freddo, vanno in letargo, ma in autunno ecco che giungono e invadono le nostre abitazioni.

Si distingue dalla specie verde in quanto ha un colore bruno grigio. Si tratta di una specie invadente che infesta le abitazioni, ma anche le piantagioni presenti nell’orto o in cortile. Coloro che hanno gli alberi da frutto come meli, peri, olivi, ma anche noci, deve fare particolarmente attenzione poiché questo insetto è particolarmente attratto.

Nella regione della Lazio, vi è una vera e propria emergenza cimice asiatica considerando che questa specie sta distruggendo le piantagioni, soprattutto i noccioli nella regione e zona della Tuscia. Un’emergenza che sta causando danni, non solo ai cittadini, ma anche agli stessi agricoltori che sono stanchi di questa situazione.

In Italia questa specie è giunta nel 2017, ma le prime segnalazioni, da parte degli agricoltori, sono avvenute soprattutto nel 2019 con il fenomeno che si è propagato andando a intaccare altre regioni come il Piemonte o l’Emilia Romagna. Una specie che sta provocando seri danni all’agricoltura e che in casa è presente sempre più.

Emergenza cimice asiatica: come fare

L’emergenza cimice asiatica non coinvolge soltanto gli agricoltori e quindi le piantagioni, ma anche le abitazioni che sono scelte da questi insetti come rifugio per la stagione autunnale. Si consiglia di controllare le proprie case, ma anche le vicinanze come tubi, muri esterni poiché proprio qui vanno a insediarsi.

In casa tendono a spuntare un po’ ovunque: tra le pieghe delle tende, nei terrazzi o anche negli angoli dove sicuramente trovano riparo e rifugio. Si chiama in questo modo proprio perché originaria dei paesi asiatici, della Cina in particolar modo e tende a prodigarsi e moltiplicarsi rapidamente causando una piaga tra le abitazioni.

Non causa un vero e proprio rischio, ma l’umidità è sicuramente un fattore per l’emergenza cimice asiatica da allontanare con rimedi naturali. Una miscela a base di acqua e di sapone di Marsiglia da spruzzare in alcune zone sicuramente permette a questi insetti di allontanarsi da casa e quindi stare alla larga da abitazioni.

Emergenza cimice asiatica: repellente naturale

Per tenere alla larga questa specie ed evitare che l’emergenza cimice asiatica si propaghi, la cosa migliore da fare è sicuramente adottare dei metodi che siano naturali e specifici. Un repellente come Ecopest Home è la giusta soluzione dal momento che aiuta a liberarsi di questa specie in maniera definitiva evitando l’uso di insetticidi e pesticidi.

Un repellente innovativo in questo campo anche perché elettronico e tecnologico. Il suo funzionamento dipende dall’interferenza magnetica e dagli ultrasuoni che aiutano ad allontanarle rapidamente. Uno strumento che rende la casa un ambiente accogliente e gradevole per gli esseri umani e gli animali domestici.

Un dispositivo come Ecopest Home agisce su una superficie di circa 250 metri quadrati fornendo la massima protezione h24 per tutti i giorni della settimana. Un dispositivo che agisce semplicemente collegandolo alla presa elettrica. Un prodotto che libera non solo dalle cimici, ma anche da altri insetti come le tarme, le formiche, le vespe e i roditori.

Risulta poi essere ecologico, quindi senza nessun effetto sull’ambiente. Silenzioso e inodore, dal momento che non causa fastidi o rumori.

Ordinare questo repellente è particolarmente semplice dal momento che bisogna soltanto collegarsi qui al sito ufficiale del prodotto poiché esclusivo e originale non disponibile nei negozi fisici o e-commerce. Si compila il form con i propri dati per poi essere contattati dall’operatore che conferma ed evade l’ordine. Ha un costo promozionale di 49,90€ per due confezioni con pagamento tramite modalità quale Paypal, carta di credito e contanti al corriere alla consegna.

