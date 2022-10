Cimice asiatica: perché entra nelle nostre case e come allontanarla

Può entrare in casa a causa dei primi freddi per trovare riparo, ma i rimedi naturali e soluzioni a ultrasuoni la allontanano rapidamente.

In questo periodo dell’anno, la propria abitazione può essere invasa da una serie di insetti che non sono da considerarsi ospiti graditi. Tra le tante specie, vi è sicuramente la cimice asiatica che si presenta in casa per varie ragioni e che è possibile allontanare con rimedi naturali e soluzioni efficaci.

Cimice asiatica

Un insetto, come si intuisce dal nome, tipico dell’Asia orientale che prende il nome di cimice asiatica si sta diffondendo un po’ in tutta Italia. La prima volta è stata avvistata in Emilia Romagna e poi pian piano in altre regioni. In questi giorni, si parla anche di una invasione di questa specie di insetto soprattutto nella regione della Campania dove stanno provando a debellarla.

Si distingue dalla classica cimice verde, più comune, per via del colore grigiastro-marroncino per la lunghezza che può arrivare sino ai 17 millimetri e presenta delle bande scure sul bordo scuro dell’addome. Nel periodo estivo, quindi nei mesi tra giugno e agosto, le femmine cominciano a deporre le uova.

Può causare danni seri alle coltivazioni, soprattutto alle piante da frutto. Un insetto come la cimice asiatica, nota anche come cimice marmorata, proprio per il suo colore grigiastro, è considerata alquanto infestante dal momento che può arrivare a danneggiare frutteti, meleti e anche ortaggi causando seri problemi.

Un insetto in grado di volare anche per diversi chilometri andando alla ricerca di cibo e ha una longevità alquanto spiccata. Molto attratta dai frutti e, quindi, è bene cercare di fare attenzione soprattutto se si hanno coltivazioni e ortaggi.

Cimice asiatica: perché entra in casa

un insetto che può rappresentare una minaccia per le coltivazioni e i produttori di ortofrutta, ma la cimice asiatica, proprio come altre specie (vedi la verde) può entrare facilmente in casa durante il periodo autunnale. Può giungere in casa proprio per cercare riparo e rifugio dai primi freddi della stagione.

Con l’arrivo dei primi freddi può decidere di trascorrere i mesi a venire nelle case e, quindi, non è affatto raro trovarle in garage, magazzini, ecc. dove va a svernare in attesa del clima mite e temperatoo della stagione primaverile. Se rimangono all’aperto, non sono in grado di sopravvivere alle temperature invernali.

Entrare in casa le permette di trovare quel calore e tepore di cui ha bisogno. Si può trovare un po’ ovunque la cimice asiatica in casa: dalle prese d’aria alle finestre dei sottotetti dove si possono anche installare delle zanzariere o reti antinsetto proprio per evitare che possa avere accesso all’abitazione domestica.

Le crepe, le feritoie, ma anche altre fessure sono i luoghi prediletti da questo insetto. Si consiglia, proprio per questo di sigillarle usando dello stucco o del silicone per evitare che si avvicini alla casa. Ci sono poi dei rimedi naturali e soluzioni come i repellenti a ultrasuoni che impediscono alla cimice asiatica di giungere in casa.

Cimice asiatica: miglior rimedio

